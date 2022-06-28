Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 28 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, которая убила пожилую женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

BenjaminNelan Молоток

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В ходе следствия установлено, что 23 октября 2021 года обвиняемая в своей квартире распивала спиртные напитки с 67-летней приятельницей. В ходе застолья женщины поссорились и фигурантка укусила пенсионерку, толкнула её со стула, сдавила руками шею, затем, ножом и молотком нанесла не менее 124 ударов в различные части тела.

Жертва скончалась на месте.

Обвиняемая вину признала полностью. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области местный житель отдан под суд за убийство и разбой.