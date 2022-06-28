Бай-Тайгинский район, Тыва, 28 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 43-летний местный житель по обвинению в убийстве собственного отца. Ранее он отбыл наказание за убийство своей супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Feans Удар

В 2012 году его осудили к девяти годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы, мужчина проживал в селе Кара-Холь Бай-Тайгинского района. По данным следствия, 8 мая 2022 года он потребовал у своего 81-летнего отца деньги на покупку алкоголя.

«Получив отказ от последнего, рассердившись из-за этого, нанес ему многочисленные удары по голове и телу, в том числе причинив телесное повреждение в виде открытой черепно-мозговой травмы», — отметили в ведомстве.

В результате престарелый мужчина скончался при доставлении в больницу. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Читайте также: На Сахалине наркоман жестоко убил своих родителей