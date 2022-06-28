Тбилиси, , 08:14 — REGNUM В Грузии восстановили движение на аварийном участке трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс возле границы с Россией. Об этом вечером 27 июня сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог республики.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

«В результате интенсивных работ и соответствующих мероприятий на 136-м километре (нейтральная зона) международного значения трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс восстановлено движение транспорта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что одновременно с движением машин там будут проводить капитальный ремонт дорожного покрытия. Машины смогут проезжать по временной схеме.

Напомним, 27 июня из-за ливней вышла из берегов река Терек. Она повредила около 80 метров дороги возле границы с Россией. Движение по участку закрыли. Кроме того, из-за непогоды временно прекратил работать пограничный пропускной пункт «Казбеги».

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