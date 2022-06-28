Гавана, 28 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Глава Сил обороны Намибии, маршал авиации Мартин Пайнхас прибыл с официальным визитом в Республику Кубу в рамках укрепления двусторонних связей. Об этом 27 июня сообщило агентство Prensa Latina.

BFMTV.com Флаг Кубы

Прибыв на Кубу, маршал в первый же день визита посетил Мавзолей «Эль-Какаукаль» и почтил память кубинского героя Антонио Maceo и его помощника капитана Панчито Гомеса Торо.

Пайнхас поблагодарил правительство Кубы за огромную гуманитарную работу в Намибии и указал, что его родину и островное государство связывает большая давняя дружба. Он напомнил об общей для обеих стран истории, когда молодые кубинские бойцы-интернационалисты отправились на Африканский континент помогать Намибии отстаивать свою независимость от ЮАР и установленного этим государством апартеида.

Напомним, официальные дипломатические отношения между Намибией и Кубой были установлены в 1990 году, однако эти две страны связывают значительно более давние взаимоотношения. В настоящее время в Намибии работают сотни специалистов, прибывших с Кубы. Кубинцы в основном заняты в области здравоохранения, образования, спорта и строительства.