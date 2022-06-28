Москва, 28 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. И блокада, и удар по Приднестровью возможны, если решение об этом примут США. Об этом 28 июня ИА REGNUM заявил историк и публицист Сергей Марочкин.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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«Блокада Приднестровья и даже жёсткий удар по Приднестровью вероятны и возможны, если решение об этом примут «настоящие хозяева», то есть США», — заявил публицист.

Возможные потери ВСУ при этом мало будут волновать американцев, уверен Марочкин.

К тому же на Украине достаточно боеспособных мужчин, чтобы взять в руки столько оружия, сколько сможет поставить Запад, отметил публицист.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Приднестровья в случае, если Россия атакует Киев.