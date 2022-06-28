Кито, 28 июня 2022, 08:11 — REGNUM Переговоры с правительством Эквадора для поиска путей выхода из кризиса готовы провести представители республиканской Конфедерации коренных народов, инициировавших охватившие страну массовые протесты. Об этом 27 июня сообщает телеканал Telesur.
В числе требований, выдвигаемых протестующими уже более двух недель, — снижение цен на топливо, снижение процентных ставок банков и пересмотр долгов граждан, а также увеличение финансирования здравоохранения, образования и улучшение ситуации в сфере общественного правопорядка.
В ходе протестов демонстранты перекрывали несколько основных транспортных магистралей, в беспорядках погибло не менее пяти человек. По мнению президента Эквадора Гильермо Лассо, акции протеста были организованы с целью отстранения его от власти.
Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин и дизельное топливо будут снижены властями Эквадора на фоне массовых антиправительственных выступлений, которые продолжаются в стране в течение двух недель.
Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре из-за массовых протестов снизят цены на топливо