Кито, 28 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Переговоры с правительством Эквадора для поиска путей выхода из кризиса готовы провести представители республиканской Конфедерации коренных народов, инициировавших охватившие страну массовые протесты. Об этом 27 июня сообщает телеканал Telesur.

(сс) Fundación del Barrio Гильермо Лассо

В числе требований, выдвигаемых протестующими уже более двух недель, — снижение цен на топливо, снижение процентных ставок банков и пересмотр долгов граждан, а также увеличение финансирования здравоохранения, образования и улучшение ситуации в сфере общественного правопорядка.

В ходе протестов демонстранты перекрывали несколько основных транспортных магистралей, в беспорядках погибло не менее пяти человек. По мнению президента Эквадора Гильермо Лассо, акции протеста были организованы с целью отстранения его от власти.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин и дизельное топливо будут снижены властями Эквадора на фоне массовых антиправительственных выступлений, которые продолжаются в стране в течение двух недель.