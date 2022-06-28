Якутск, 28 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Количество якутян, которые пришли в больницы с укусами клещей, достигло 356. Из них 91 человек — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Myriams-Fotos Клещ

Читайте также: За неделю в больницы с укусами клещей обратились 173 жителя Приамурья

Чаще всего клещи кусали жителей Ленского и Алданского районов республики. Один из клещей оказался инфицирован боррелиозом, он впился на территории Иркутской области.

В Якутии привиты против клещевого вирусного энцефалита 3003 человека, в том числе 328 детей. Иммуноглобулином воспользовались 198 человек. Обработано от клещей 35,3 га территории в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, клещи в Амурской области за неделю укусили 121 взрослого и 52 детей. Всего в медучреждения обратились 173 человека, шесть клещей оказались инфицированы боррелиозом.