Москва, 28 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Рубль 27 июня показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 53,38 руб., фунт/рубль — на 2,62%, до 67,19 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,38%, до 66,24 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilkernet Деньги

В начале торгов курс доллара повышался до 54,49 руб., курс евро — до 57,33 руб. Ослабление рубля было недолгим.

В течение часа он отыграл все потери, выйдя в небольшой плюс. Спрос на иностранную валюту резко вырос на фоне сообщения агентства Bloomberg о дефолте России по внешнему долгу.

Минфин РФ исполнил платежи в полном объёме, а то, что инвесторы не получили деньги являются косяками третьей стороны. Дефолт наступает при отсутствии платежа (failure to pay) со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 г.

Минфин РФ заявил, что все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов. Так что ситуация должна рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска облигаций.

В ходе саммита G7 лидеры недружественных стран, ввели запрет на импорт золота из России. Также они продолжают обсуждать меры, которые позволят ввести потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов в марте исключила российские предприятия по переработке золота из своего аккредитованного списка и разорвала отношения. Влияния на динамику золота не было. Немного просели акции российских золотодобывающих компаний.

Как гласит известная поговорка, «джентльмены всегда играют по правилам, если же джентльмен перестает выигрывать по правилам, то он просто меняет правила». Как видно, никакой рыночной экономики. Сейчас спрос и предложение определяется на саммитах и в кабинетах.

27 июня пройден пик налоговых платежей. Компании-экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. 28 июня уплачивается налог на прибыль. После налога на прибыль можно считать, что налоговый период завершён.

Сегодня, 28 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,45 за баррель. Высокие цены на энергоносители позволяют экспортерам увеличивать валюту, которая потом окажется на рынке. Несмотря на негативный фон, рубль сохраняет позитивный настрой.

Поддержку ему оказывает дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный медленным восстановлением импорта.

За четыре торговых дня в паре доллар/рубль сформировался торговый ценовой диапазон 52,80-54,00 руб. По объемному анализу четко видно, что в зоне 53,00-53,25 руб проходят максимальные объемы и покупки доллара перевешивают.

Можно предположить, что после налогового периода покупатели попытаются проверить уровень 55,75 руб. до конца недели. Ближайшие уровни для остановки падения доллара: 52,10, 51,80 и 50,00 руб. Чтобы остановить укрепление рубля нужно восстанавливать импорт.

Читайте также: «Дефолт» не напугал рубль