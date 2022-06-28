Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Американский президент Джо Байден подписал меморандум о борьбе с незаконным рыболовством, что является частью обещанных мер по противодействию предполагаемым нарушениям со стороны ряда государств. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К одной из таких стран в Вашингтоне отнесли Китай. Кроме того, в администрации США отметили, что Индо-Тихоокеанскому региону будет уделяться особое внимание по пресечению подобных видов деятельности.

Для этого Соединенные Штаты планируют создать с Канадой и Великобританией альянс. В работу будут включены министерство труда, министерство обороны и Береговая охрана США, а также другие правоохранительные органы, которые должны будут взаимодействовать с частными и иностранными организациями и ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая агентство Синьхуа распространило информацию о том, что Китай запретил на три месяца рыболовство в водах Южно-Китайского моря к северу от 12 градусов северной широты.

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