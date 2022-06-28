Новая стоматологическая клиника открылась в Кашатагском районе Нагорного Карабаха
Нагорный Карабах, 23 декабря, 2008, 16:28 — ИА Регнум. В райцентре Кашатагского (Лачинского) района Нагорно-Карабахской Республики - Бердзоре, в торжественной обстановке состоялось открытие стоматологической клиники. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте, клиника имеет терапевтическую, ортопедическую, хирургическую службы, обеспечена соответствующими специалистами. Клиника, как и вся медицинская система района, бесплатная.
Министерство здравоохранения НКР уделяет Кашатагскому району особое внимание. В последнее время району были выделены специальный автомобиль и передвижные рентген-аппараты. По словам министра здравоохранения