Нагорный Карабах, 23 декабря, 2008, 16:28 — ИА Регнум. В райцентре Кашатагского (Лачинского) района Нагорно-Карабахской Республики - Бердзоре, в торжественной обстановке состоялось открытие стоматологической клиники. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте, клиника имеет терапевтическую, ортопедическую, хирургическую службы, обеспечена соответствующими специалистами. Клиника, как и вся медицинская система района, бесплатная.

Министерство здравоохранения НКР уделяет Кашатагскому району особое внимание. В последнее время району были выделены специальный автомобиль и передвижные рентген-аппараты. По словам министра здравоохранения Армена Хачатряна , в 2009 году больше внимания будет уделено вопросу учебно-методической подготовки специалистов.