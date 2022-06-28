Чебоксары, 28 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Чувашии в результате ураганного ветра нарушение энергоснабжения произошло в 12 муниципальных образованиях. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

https://21.mchs.gov.ru/ Последствия грозы в Чувашии

По данным ведомства, 27 июня с 18:00 до 20:00 из-за грозы и шквалистого ветра, порывы которого достигали 17 метров в секунду, в Чувашии отключение электричества произошло в 12 муниципальных образованиях: без света остались 5909 жилых домов, где проживает 11 588 человек.

В управлении сообщают, что в пяти муниципалитетах повреждены крыши 73 строений, в том числе 63 частных домов и десяти социальных объектов. Помимо этого, повреждён один автомобиль из-за падения дерева — всего упали 157 деревьев.

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Спасатели добавляют, что к 22:00 электроэнергия восстановлена в семи муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Чувашии был объявлен жёлтый уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна): регион накрыла гроза с порывами ветра.