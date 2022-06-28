Уфа, , 08:16 — REGNUM Интеллектуальную транспортную систему намерены начать внедрять в текущем году в Башкирии. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Светофор

Сообщается, что работы планируется вести в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Систему намерены запустить к концу 2024 года. На реализацию этих мероприятий планируют направить свыше 1,1 млрд рублей, в том числе более 850 млн рублей федеральных средств. В текущем году на финансирование данного проекта из республиканского и федерального бюджетов намерены направить 409 млн рублей.

Сообщается, что на первом этапе планируется провести модернизацию светофоров в Уфе. Планируется установить 134 интеллектуальных светофора, информационных табло, специального программного обеспечения, камер фотовидеофиксации, экологических метеостанций, умных остановок, оцифровку дорожных карт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, в Башкирии установили еще 800 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.