с. Луговское, 28 июня 2022, 08:04 — REGNUM Масштабный природный пожар в Угловском районе Алтайского края локализован, сообщает 28 июня телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.
Площадь, пройденная огнем. составила порядка 3,4 тысячи га, увеличения не допущено. Населённые пункты по-прежнему вне опасности, угроза устранена усилиями задействованной группировки сил и средств РСЧС. Лесные пожарные продолжают вести дотушивание внутри периметра возгорания.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июня, был локализован очаг размером порядка 600 га в Михайловском районе. Угрозы населённым пунктам нет.
Читайте также: В Алтайском крае локализован один из двух масштабных природных очагов