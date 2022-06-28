Луганск, 28 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. На данный момент войска Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ прошли порядка трети территории Лисичанска. Об этом 28 июня сообщил посол ЛНР В России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

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«Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтёр». Продвигаются на запад», — написал он в своём сообщении.

Также Мирошник уточнил, что войска РФ и ЛНР форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город

«Сегодня бои уже шли внутри посёлка Малорязанцево и внутри Верхнекаменки. С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. — ред.) «Линик» и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия», — добавил посол ЛНР.

При этом он указал, что на территории НПЗ продолжают находиться киевские боевики, которые со стороны ремонтного цеха завода обстреляли Лисичанск из реактивных систем залпового огня и артиллерии, в результате чего многие дома получили повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Горловку, Донецк и Гольмовский.