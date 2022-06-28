Майминский район, Алтай, , 08:03 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели шесть пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 33 901 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 621. За сутки выявлено три новых носителя, диагноз подтвердился у жителей Майминского, Турочакского и Улаганского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 670, в том числе 622 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки — 573, за весь период – 470 630», — добавили в оперштабе.