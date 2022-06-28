Джакарта, 28 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Момент теплых отношений между президентом Индонезии Джоко Видодо и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на саммите G7 попал на камеру, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

Было замечено, как двое лидеров болтали, шутили, а затем Байден и вовсе обнял Джоко Видодо перед совместной фотосессией. Стороны пожали друг другу руки и поговорили. Президент Байден обнял президента Индонезии. Джоко Видодо также, казалось, сделал движение, как будто хотел положить голову на правое плечо Байдена.

Во время совместной фотосессии президента Индонезии поставили в первый ряд. Справа от главы Индонезии стоял канцлер Германии Олаф Шольц, а слева — президент США Джо Байден. За спиной Джоко Видодо стоял премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Индонезии Джоко Видодо совершит краткосрочный визит в Киев перед тем, как прибудет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.