Вашингтон, 28 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не стали помогать главе Украины Владимиру Зеленскому, когда украинские радикалы угрожали ему убийством из-за его намерений «приступить к выполнению Минских соглашений». Об этом заявил американский историк Ноам Хомский в интервью журналу Nation.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

По его словам, в начале президентства Зеленский выступал за мирное решение по Донбассу. Это означало бы «своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определённой автономии, чего они и добивались».

«Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооружённые формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своём», — заявил историк.

При этом, добавил он, власти США не оказали Зеленскому поддержку в данной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнять Минские соглашения Украину не побуждали ни в Германии, ни во Франции.

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