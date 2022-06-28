В США рассказали о планах украинских радикалов по убийству Зеленского
Вашингтон, 28 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не стали помогать главе Украины Владимиру Зеленскому, когда украинские радикалы угрожали ему убийством из-за его намерений «приступить к выполнению Минских соглашений». Об этом заявил американский историк Ноам Хомский в интервью журналу Nation.
По его словам, в начале президентства Зеленский выступал за мирное решение по Донбассу. Это означало бы «своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определённой автономии, чего они и добивались».
При этом, добавил он, власти США не оказали Зеленскому поддержку в данной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнять Минские соглашения Украину не побуждали ни в Германии, ни во Франции.
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