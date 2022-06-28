Барнаул, 28 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Алтайский край подсчитывает убытки от непогоды, бушевавшей накануне, 27 июня. По данным территориального ГУ МЧС РФ, в отдельных районах из-за ураганного ветра зафиксированы порыва линий электропередач (на данный момент энергоснабжение восстановлено).

(сс) maraisea Град

На контроле остаётся ситуация в селе Назаровка Михайловского района, где накануне в результате выпадения осадков в виде града были повреждены кровли и остекление домов и объектов. Пострадавших нет. Работают комиссии по оценке ущерба, спланированы работы по ликвидации последствий.

Для оказания адресной помощи гражданам, для наведения порядка после прошедшей непогоды в населённый пункт направлены сотрудники 9 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, спасатели Управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности. Помощь в мониторинге обстановки оказывает оперативная группа Главного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление ветра, дожди и град привели к отключению электричества четырёх населённых пунктах Волчихинского и 20 — в Родинского районов.

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