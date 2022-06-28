Пермь, 28 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Перми бродячие собаки стали реже нападать на людей, сообщает rifey.ru.

Павел Ищенко ИА REGNUM Бездомная собака

С начала 2022 года число покусанных агрессивными животными пермяков сократилось на 27%. На 17% уменьшилось количество заявок на отлов бездомных животных.

В пресс-службе мэрии считают, что такая ситуация стала результатом регулярного отлова и активной работы по устройству животных в добрые руки. В городе числится пять бригад по отлову безнадзорных собак.