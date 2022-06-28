Донецк, 28 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь из миномёта по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

John Crosby Миномётный обстрел

В 5:40 с позиций в Майорске украинские войска совершили обстрел посёлка шахты 6/7 в Горловке. Всего выпущено четыре мины калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские боевики, выпустив по населённому пункту три снаряда.