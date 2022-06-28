Омутинский район, Тюменская область, 28 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Тюменской области воспитанники заслуженного учителя России, которого обвиняют в педофилии, встали на его защиту. Об этом сообщает портал 72.ru.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

Напомним, 63-летнего учителя из посёлка Омутинское Тюменской области обвиняют в половых сношениях и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). По решению суда он взят под стражу до 18 августа 2022 года.

Жители тюменского посёлка Омутинское не верят в предварительные выводы правоохранительных органов и собирают подписи в поддержку арестованного учителя, считая его добрым, отзывчивым человеком.

«Человек порядочный, честный, образованный, толерантный, терпимый, добрый и отзывчивый. Незаслуживающий того, что с ним сейчас происходит. Люди, его знающие, безоговорочно отвергают все обвинения против него», — пишут в своём обращении выпускники обвиняемого.

Мало того, выпускники омутинской школы считают происходящее с их любимым учителем провокацией и наветом.

«Эта возмутительная клевета в отношении заслуженного человека должна вызвать определённую реакцию всех неравнодушных людей. Искренне надеемся, что следователь найдёт истину, суд будет объективным и педагога признают невиновным», — выражают надежду выпускники школы.

Кроме того, обвиняемого поддерживают коллеги из Омутинской, Журавлевской и Ситниковской школ. Они также надеются на оправдательный приговор суда.