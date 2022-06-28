Партизанский район, Приморский край, 28 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Спасатели Приморья обнаружили потерявшихся в непогоду 27 июня туристов, в числе которых было семь детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

X0g.ru МЧС России

Читайте также: В Приморье ливни нарушили электроснабжение, затопили улицы, обрушили грунт

Отмечается, что тургруппа не была официально зарегистрирована. Потерялись туристы в районе горы Ливадийская в Партизанском районе.

В 17:50 группа спасателей из Находки выдвинулась на поиски людей. В 19:10 спасатели были на месте и приступили к поисковым работам, которые продолжались всю ночь. Поиск осложняли погодные условия и отсутствие связи. Работали четыре группы спасателей.

Утром 28 июня туристы сообщили в МЧС, что самостоятельно спускаются по бурелому.

В 13:45 поступило сообщение о том, что спасатели и волонтеры организации «Примпоиск» нашли пропавшую группу. Медицинская помощь им не понадобилась.

О приближающемся циклоне жители Приморья были предупреждены заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в связи с сильными дождями поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы.