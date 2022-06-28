Нью-Дели, , 07:54 — REGNUM Число жертв наводнений в индийском штате Ассам за минувшие сутки выросло до 135 человек, сообщает газета The Hindustan Times.

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По ее данным, ситуация с паводками и наводнениями в регионе продолжает улучшаться. Тем не менее в основных реках уровень воды продолжает находиться на высоком уровне. В частности, в зоне бедствия по-прежнему находится около 2,2 млн человек.

По уточненным данным правительства штата, от стихийных бедствий в Ассаме пострадали 2 254 населенных пункта. Также власти были вынуждены переместить около 200 тыс. жителей из зоны бедствия. Кроме того, от паводка пострадали около 218 дорог и 20 мостов.