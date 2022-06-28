Донецк, , 07:54 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Горловку, Донецк и Гольмовский. Об этом 28 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 04:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Также указывается, что в 04:30 ВСУ выпустили три снаряда калибра 122 мм по Гольмовскому и 05:40 — четыре мины калибра 82 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские вооружённые формирования вечером 27 июня обстреляли Ясиноватский район в ДНР.