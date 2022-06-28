Москва, , 07:53 — REGNUM Крупные сети оптовой и розничной торговли Камчатки могут быть включены в список системообразующих предприятий и тогда они получат льготы и поддержку, которые важны для обеспечения региона доступными продуктами питания и товарами первой необходимости, а также для сохранения и создания новых рабочих мест. Этот вопрос на встрече в Москве обсудили губернатор Камчатки Владимир Солодов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

В сети «Магнит» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Целый ряд предприятий уже вошёл в этот список, он даёт право на льготы и субсидии, связанные с удешевлением кредитов. К сожалению, сфера торговли пока не попала в этот список, связано это с параметрами и объёмом оборота, наши предприятия не подходят под федеральные нормативы. Минпромторг поддержит нашу инициативу, с тем, чтобы хотя бы одна организация оптовой и розничной торговли, самая крупная, попала в число системообразующих», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, камчатские судоремонтные предприятия получат помощь от Фонда развития промышленности.