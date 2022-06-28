Якутск, 28 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Вместо Ан-30, который 22 июня совершил жёсткую посадку, в Якутию пришлют Як-42Д, принадлежащий Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет). С организацией служба спасения республики подписывает соответствующее соглашение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в оперативном штабе региона.

Ato.ru Як-42Д

Читайте также: Обнаружен пропавший в Якутии АН-30

«На завершающем этапе — подписание дополнительного соглашения между Службой спасения Якутии и Центральной аэрологической обсерваторией. До августа самолёт должен отработать оставшиеся 46 лётных часов», — отметили в оперштабе.

Вызывающий дожди Як-42Д работал в Якутии с 13 мая по начало июня, а затем его заменили самолёт Ан-30М компании «Регион 98».

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-30М совершил жёсткую посадку 22 июня в 70 км от населённого пункта Оленёк. Все семь человек, которые были на борту, остались живы.