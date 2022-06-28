Хабаровск, 28 июня, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Тихоокеанском государственном университете (участник программы развития вузов «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты») разработали наиболее точный метод определения продуктивности, хозяйственной и эксплуатационной ценности лесообразующих хвойных древесных пород Российской Федерации: лиственницы, сосны, кедра корейского и кедра сибирского.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации поддержки научных исследований, благодаря результатам данного исследования, в частности, определяется скорость роста древесных пород, их репродуктивная функция в условиях меняющегося климата, что играет важную роль при выборе лесообразующей породы для восстановления вырубленных и пройденных пожаром лесных площадей.

«Информация о возрастных изменениях морфометрических показателей насаждений различных древесных пород хранится в так называемых таблицах хода роста. В настоящее время этих «хранилищ» по разным древесным породам накопилось более тысячи единиц. В какой-то степени в них стало трудно ориентироваться при решении различных вопросов, поскольку значительная их часть дублирует друг друга.

Нами был найден достаточно универсальный выход из создавшегося положения. Мы обратили внимание на метод индексов, суть которого заключается в том, что абсолютные значения таксационных показателей преобразовываются в относительные величины. Это позволило в разы снизить изменчивость, характерную для таблиц хода роста, и открыть новые, ранее неизвестные закономерности в росте древесных пород.

Таким образом, был сделан очень важный шаг для разработки усовершенствованной системы общих нормативов по основным лесообразующим породам Российской Федерации и определения возраста их структурной перестройки», — пояснил руководитель исследовательской группы, заведующий кафедрой «Технология лесопользования и ландшафтного строительства» Тихоокеанского государственного университета, д. с.-х. н., профессор Николай Выводцев.

Так, ученые установили, что относительная скорость роста четырех таксационных показателей (высота, диаметр, сумма площадей сечений и запас) у сосны наблюдается в интервале 30-45 лет, у лиственницы — 34-50 лет, у кедра сибирского — 60 лет, кедра корейского — 70 лет. Кстати, лиственница хорошо адаптируется к низким экологическим условиям произрастания и растет там, где сосна уже расти не может.

Кедр сибирский в начальной стадии растет под пологом лиственных или хвойных пород. Поэтому все его усилия изначально направлены на увеличение темпов роста по диаметру и высоте. В возрасте 60 лет кедр сибирский выходит в первый ярус и только тогда он начинает активно плодоносить. У кедра корейского скорость роста по диаметру становится выше, чем по высоте после 80 лет. С этим возрастом у него связано начало активного плодоношения.

В итоге, как считают ученые ТОГУ, наиболее благоприятным периодом для проведения хозяйственных мероприятий по уходу за лесом является отрезок 30-50 лет. Этот вопрос, в частности, важен при реконструкции малоценных древесных пород хвойными культурами.

Посвященный этой теме доклад под названием «Формационные закономерности роста древесных пород в решении продукционных вопросов» будет представлен в рамках Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Устойчивые продовольственные системы, технологии и безопасность пищевых продуктов» (SaFS 2022), организуемой Ассоциацией поддержки научных исследований в формате Zoom-конференции 30 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей нацпроекта «Наука и университеты» заключается в достижении значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности отечественной науки и образования.