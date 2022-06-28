Токио, , 07:51 — REGNUM В Японии из четырёх тысяч претендентов в новый отряд астронавтов предварительно отобрали 205 человек, допущенных к следующему этапу конкурса. Об этом министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Синсукэ Суэмацу 28 июня объявил на пресс-конференции в Токио.

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По его словам, все отобранные кандидаты, участвующие в конкурсе японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), успешно прошли первый тур экзаменов, в частности, продемонстрировали хорошую физическую форму. Теперь претендентам на участие в программе освоения Луны предстоит в ходе собеседований подтвердить свой профессиональный опыт, а также продемонстрировать способности и склонности к профессии астронавта.

Синсукэ Суэмацу «Окончательный состав этой группы будет определён в феврале будущего года».

Как сообщало ИА REGNUM, принять участие в конкурсе за право вступления в отряд японских астронавтов, которые будут участвовать в совместной с американцами программе освоения Луны, намерены более четырёх тысяч граждан Японии.

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