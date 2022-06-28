Абдулино, Оренбургская область, 28 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту смертельного ДТП проводится проверка, сообщили 28 июня в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, автоавария произошла на 25 километре автодороги Абдулино — Бугуруслан. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП один человек погиб. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.