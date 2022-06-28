Санкт-Петербург, , 07:49 — REGNUM За 20 месяцев на улице Нагорная во Всеволожске Ленобласти должны построить крытый каток с искусственным льдом. Соответствующий тендер объявило муниципальное казённое учреждение «Единая служба заказчика», его итоги планируют подвести 5 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Каток Http://www.muchampion.ru

Стартует тендер с начальной ценой — 555 069 469,85 рубля и по контракту также предусмотрен аванс в 10%. Для оплаты планируется задействовать бюджет района.

Под строительство выбран участок номер 43 на улице Нагорная.

Напомним, в 2022 году в Челябинской области планируют сдать в строй сразу четыре спортобъекта, один из которых — тренировочный каток для хоккеистов местного клуба.