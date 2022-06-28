Оренбург, 28 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области ряд судов получили анонимные письма с угрозами терактов, сообщили 28 июня журналистам в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд

Информация и минировании объектов поступила вечером 27 июня. Письма пришли в судебные инстанции по электронной почте. На данный момент известно об угрозах в отношении Соль-Илецкого райсуда и Октябрьского райсуда Орска.

Суды эвакуированы. Проводится проверка зданий.

Стоит отметить, за месяц это уже не первый случай, когда злоумышленники шлют письма о минировании судов. По результатам проверок сообщения оказались ложными.