Иркутск, 28 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 28 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8688 человек, за последние сутки скончался один пациент.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 820 (+83 за сутки), хотя ещё накануне было +50.

Госпитализированы 263 (+32 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 633 пациента (+127 за сутки).

Ещё 699 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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