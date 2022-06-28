Уссурийск, Приморский край, 28 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Уссурийске крупную котельную №5 уже в предстоящий отопительный сезон переведут на газ, а уголь останется лишь в качестве резерва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Duribass Газовая котельная

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Готовность котельной превышает 70%. Установлены газовые котлы, проведен газопровод, смонтировано тепловое оборудование. Сейчас завершаются строительные работы на объекте, сдача которого запланирована до конца текущего года.

Эта котельная станет восьмой в Уссурийске, переведенной на газ, она обеспечит теплом более 80% жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка направит заявку на финансирование строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания комплекса регазификации.