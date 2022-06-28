Новокузнецк, Кемеровская область, 28 июня, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Новокузнецке из-за COVID-19 и ОРВИ наблюдается незначительный рост числа обращений по вызовам скорой медицинской помощи. Об этом со ссылкой на данные регионального минздрава сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Количество принятых граждан в «красной зоне» первичного звена в поликлиниках снижается — по сравнению с прошлой неделей», — уточнил глава города.

При этом число вызовов на станцию скорой медицинской помощи увеличилось до 432 вызовов в день (при среднем показателе 460 вызовов). Неделей ранее — 399 вызовов. Коечный фонд ковидных госпиталей составляет 140 коек.