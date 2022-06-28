Москва, 28 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Блокада Литвой российского эксклава ставит вопрос о целесообразности существования самой Литвы. Об этом 24 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

«Надо заметить, что данные действия Литвы ставят большой вопрос о ее дальнейшем существовании в том виде, в котором она существовала в последнее время», — заявил публицист.

Вопрос обеспечения надежного сухопутного транзита в Калининградскую область должен быть решен раз и навсегда, считает Попов.

Напомним, что Литва ограничила перевозку транзитных грузов из Калининградского эксклава и в другие регионы России.