Скопье, 28 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Лидер македонской партии «Левица» Димитар Апасиев 27 июня прореагировал на ход переговоров о снятии вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Цитата из видео «Парламентарни избори 2020: Димитар Апасиев, носител на листа на Левица во ИЕ1» пользователя Kanal 77. youtube.com Димитар Апасиев

Как сказано в пресс-релизе «Левицы», партия осуждает «национально-шовинистское послание Народного собрания Болгарии, содержащее территориальные претензии к Республике Македония».

В «Левице» сравнили риторику болгарских политиков с риторикой периода правления фашистского режима в Болгарии в период Второй мировой войны, когда преступления совершались под лозунгом «Македония это Болгария».

В партии подчеркнули, что агрессивные высказывания болгарских политиков не получают никакой реакции в ЕС, при этом агрессия в отношении Македонии поощряется текущей политической ситуации. В связи с этим трендом в «Левице» призвали к немедленному прекращению переговоров.