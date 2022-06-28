Барнаул, 28 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. УФСБ России по Алтайскому краю 28 июня известило о пресечении коррупционной деятельности директора алтайского филиала бюджетной организации, за денежное вознаграждение лоббировавшей интересы коммерческой фирмы.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Как сообщает пресс-служба ведомства, предварительно установлено, что в период с 2020 по 2022 гг. директор получила через посредника частями в наличной и безналичной формах взятку на общую сумму 680 тысяч рублей от представителя клининговой компании.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за принятие юридически значимых решений о выборе именно данной организации в качестве исполнителя услуг по комплексной уборке территории и помещений филиала до проведения закупочных процедур. Кроме того, приёмка выполненных работ и последующий расчёт за них осуществлялись беспрепятственно, без оценки качества и полноты оказанных услуг.

На основании переданных УФСБ России по Алтайскому краю материалов вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю в отношении директора Филиала возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности и причастность иных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников признан виновным в получении взятки, присвоениях и растрате.

Читайте также: Барнаульский экс-чиновник отделался условным сроком за взятку