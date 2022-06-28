Канберра, , 07:28 — REGNUM Столица Австралии Канберра столкнулась с новой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава австралийской столичной территории.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы наблюдаем стремительный прирост числа зараженных и ожидаем, что это может быть началом новой волны COVID-19, которая продлится в зимний период с июля до начала августа», — заявила глава ведомства Рейчел Стивен-Смит.

Ведомство отмечает, что в столице Австралии зафиксировали рекордный показатель по числу госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в больницах столичного региона находится 121 пациент с COVID-19. При этом правительство Австралии считает, что очагом распространения инфекции является онкологическое отделения больницы Канберры.

Отметим, с начала пандемии в Австралии подтвердили 8 023 259 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 9704 человека.