Благовещенск, 28 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Возле Благовещенска вода в реке Амур поднялась более, чем на метр. Нижний ярус набережной в столице региона затоплен, гребень паводка приближается к селу Сергеевка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в амурском гидрометеоцентре.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Паводок в Приангарье

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За сутки в Амуре уровень воды поднялся на 58 см, в Зее — на 54 см. Неблагоприятных последствий метеорологи не прогнозируют. Тем не менее, гребень паводка в Амуре бедт проходить мимо населённых пунктов Сергеевка, Константиновка, Поярково, Иннокентьевка и Гродеково, уровень воды будет повышаться.

Возле Благовещенска уровень Амура в общей сложности поднялся уже на 117 см. Подтоплена пойма реки на участке Черняево — Сергеевка. Уровни Амура и Зеи выше нормы на 0,7 — 3,8 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае из-за паводка в Зейском районе Приамурья вводили режим ЧС. Были подтоплены дороги и приусадебные участки.