Москва, 28 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Ответной реакцией на действия Литвы должна стать сухопутная блокада этого государства и наращивание группировки ВМФ на Балтике. Об этом 28 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Транзит

«Ситуация с Калининградским транзитом была предсказуемой. Рано или поздно она должна была сложиться. Предотвратить ее превентивными мерами не удалось», — заявил публицист.

«Какова же теперь должна быть наша реакция? Первое и безусловное — мы должны запустить сухопутную блокаду Литвы через территорию Белоруссии», — уверен Попов.

Нужно перекрыть газ и электроэнергию, поступающие в Литву. Из ответа военного характера можно быстро нарастить морскую группировку в данном регионе и организовать морскую блокаду Литвы вплоть до минирования прилегающей к ней акватории Балтийского моря, считает публицист.

Напомним, что ранее Литва объявила об ограничении транзита между Калининградской областью и другими регионами России в одностороннем порядке.