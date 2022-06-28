Новосибирск, 28 июня, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Новосибирске прошёл автопробег пожарной техники регионального управления МЧС России и центра по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Он приурочен к 125-летию образования пожарной охраны региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

t. me/mchs54 Автопробег в Новосибирске

«По центральным улицам города прошла пожарно-спасательная техника разных эпох, которая в своё время была задействована для защиты населения региона, — рассказали в ведомстве. — Колонна прошла от Октябрьской магистрали по Красному проспекту до площади Калинина, а затем проследовала до улицы Селезнева».

Возле парка культуры и отдыха «Берёзовая роща» была развёрнута выставка образцов раритетной и современной техники, участвующей в ликвидации пожаров и спасении людей.