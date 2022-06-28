Село Коса, Пермский край, , 07:21 — REGNUM В Косинском районе Пермского края со школы в судебном порядке требуют компенсацию морального вреда за травму ученицы, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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В здании школы на занятии по музыке сверстник толкнул девочку. Школьница упала на фрагменты оконных стекол, которые стояли в классе у стены на протяжении длительного времени. Ученица порезала коленный сустав и обращалась за медпомощь.

В связи с допущенной халатностью хранения опасных материалов в свободном неограниченном доступе в образовательном учреждении прокуратура направила иск, где потребовала 50 тыс. рублей со школы в качестве компенсации морального вреда.