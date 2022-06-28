Венеция, Италия, , 07:30 — REGNUM Венецианская комиссия за демократию через право 27 июня одобрила законопроект о проведении веттинга (проверок прошлого чиновников на предмет связей с организованной преступностью и причастность к коррупции) в правоохранительной системе Косово.

Моргана Кинг в роли Кармелы Корлеоне Цитата из фильма «Крестный отец» реж Френсис Форд Коппола. 1972. США, Италия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новость сообщил глава кабинета министра юстиции Генц Нимони.

Венецианская комиссия одобрила осуществление контроля над судебной системой Косово со стороны внешней инстанции. Тем не менее Нимони подчеркнул опасность всеобъемлющих проверок для внутренней стабильности, которую продемонстрировало проведение веттинга в других странах. В связи с этим рядовые юристы проходить проверки не будут.

Предполагается, что веттинг в Косово будет проходить при сотрудничестве с международными акторами.

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