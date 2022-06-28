Эксперт: К блокаде Калининграда нужно было готовиться раньше
Москва, 28 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Готовиться к худшим сценариям в случае с ограничением на транзит со стороны Литвы нужно было раньше. Об этом 28 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.
«Позицию, которую озвучил Дмитрий Песков, надо было занимать раньше, а не тогда, когда Литва уже фактически объявила сухопутную блокаду», — заявил публицист.
По мнению Попова, нужно было заранее объявить, что нарушение гарантии калининградского транзита со стороны Литвы — это пересечение красной линия для России, которое будет расценено как враждебные действия и объявление войны со всеми вытекающими для Литвы последствиями.
«Что в таком случае мы не будем расценивать такую ситуацию, как подпадающую под 5 статью блока НАТО, и ответим мерами, обеспечивающими нам надежный сухопутный транзит. Меры эти также нужно было готовить заранее — причем, как военные так и экономические. Включая морскую блокаду литовских портов», — заключил публицист.
Напомним, что Дмитрий Песков заявил о том, что Литва может отменить ограничения на транзит, но в Кремле будут готовиться в том числе к худшим вариантам.