Москва, 28 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Готовиться к худшим сценариям в случае с ограничением на транзит со стороны Литвы нужно было раньше. Об этом 28 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Pixabay.com Конец транзита?

«Позицию, которую озвучил Дмитрий Песков, надо было занимать раньше, а не тогда, когда Литва уже фактически объявила сухопутную блокаду», — заявил публицист.

По мнению Попова, нужно было заранее объявить, что нарушение гарантии калининградского транзита со стороны Литвы — это пересечение красной линия для России, которое будет расценено как враждебные действия и объявление войны со всеми вытекающими для Литвы последствиями.

«Что в таком случае мы не будем расценивать такую ситуацию, как подпадающую под 5 статью блока НАТО, и ответим мерами, обеспечивающими нам надежный сухопутный транзит. Меры эти также нужно было готовить заранее — причем, как военные так и экономические. Включая морскую блокаду литовских портов», — заключил публицист.

Напомним, что Дмитрий Песков заявил о том, что Литва может отменить ограничения на транзит, но в Кремле будут готовиться в том числе к худшим вариантам.