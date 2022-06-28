Токио, , 07:15 — REGNUM Аномальная жара, которой не было почти 150 лет, наблюдается в Токио четвертый день подряд, угрожая проблемами в энергоснабжении. Об этом сообщает агентство Reuters.

Жара dimitrisvetsikas1969

28 июля в городе прогнозируется 36 градусов по Цельсию, а в предыдущие дни воздух в японской столице прогревался до 35°. В больницу с подозрением на тепловой удар поступили не менее 13 человек. По меньшей мере два человека умерли.

Вместе с тем власти Японии предупредили, что такая погода может спровоцировать веерные отключения потребителей от электричества и призвали население экономить энергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня губернатор региона Ломбардия на севере Италии Аттилио Фонтана заявил, что в регионе наблюдается засуха, которой не было никогда в истории.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Милана заявил о самом засушливом лете в истории