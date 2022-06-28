Екатеринбург, 28 июня, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В ряде территорий Свердловской области активность клещей превышает среднеобластной показатель в полтора раза. Об этом сообщает областной Росмотребнадзор.

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Среди них Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Каменск-Уральский, Пышма и другие. Всего в этом списке значится десять муниципалитетов.

В Екатеринбурге выявлено 13 093 пострадавших от клещей. Это 35% от всех пострадавших свердловчан.