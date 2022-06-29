Тегеран, 29 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. 27 июня министерство иностранных дел Ирана в твиттере подробно обрисовало примеры нарушений Соединенных Штатов в области прав человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Сообщение было опубликовано по случаю теракта в здании в Тегеране в июне 1981 года, который привел к убийству тогдашнего верховного судьи аятоллыМохаммада Бехешти и еще 72 человек, а также к сбитию иранского пассажирского самолета.

«Официальные лица США утверждают, что они защищают права человека. В то же время они сбивают иранский пассажирский самолет, невольно убивая почти 300 человек, находившихся на борту. Затем они награждают медалью человека, совершившего преступление», — говорится в заявлении.

Министерство также упомянуло замороженные активы Афганистана в качестве еще одного примера действий США, направленных против прав человека.

В сообщении указывается: «Создав тюрьмы Абу-Грейб и Гуантанамо, подвергая заключенных пыткам и жестокому обращению, а также совершая внесудебные казни, США изобрели новые методы попрания прав человека».

«Наиболее очевидным примером античеловеческих действий правительства США является целенаправленное убийство генералаКасема Сулеймани. Этот произвольный, незаконный и смертоносный акт представляет собой нарушение многих принципов, закрепленных в правах человека и международном праве», — отмечает МИД Ирана.