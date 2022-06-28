Приштина, , 07:29 — REGNUM В полиции Косово 27 июня сообщили о готовности к традиционному сербскому празднику «Видовдан», посвященного годовщине битвы на Косовском поле, в котором принимали участие как сербы, так и албанцы.

Празднование Видовдана в Газиместане. Косово поле, недалеко от Приштины

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью плана названо предотвращение инцидентов, обеспечение спокойного хода митингов и демонстраций, а также обеспечение свободы перемещения и участия для желающих принять участие в демонстрациях. Памятки участникам митингов будут выдаваться на двух языках — албанском и сербском.

В полиции призвали граждан к пониманию в связи с возможным временным перекрытием улиц митингующими.

В 1989 году речь Слободана Милошевича на Косовом поле в Видовдан стала важной вехой в эскалации конфликта между косовским и албанским населением. В 2001 году политик был арестован — также в Видовдан.

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