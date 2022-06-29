Тегеран, , 09:08 — REGNUM Иран и Пакистан тесно сотрудничают в различных областях, однако нынешний, весьма низкий уровень этих отношений далёк от потенциально возможного, хотя у двух соседей в последние годы произошли значительные сдвиги в развитии сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 июня.

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Иран и Пакистан, как две соседние страны с глубокими отношениями, всегда использовали историческую, религиозную, культурную и социальную близость для укрепления двусторонних отношений.

Недавний визит министра иностранных дел Пакистана, а затем министра энергетики в Тегеран и встреча с высокопоставленными иранскими официальными лицами еще раз показывают важность позиции Исламской Республики Иран в развитии отношений со своим восточным соседом и мнение официальных лиц Исламабада о мощном потенциале Ирана для экономического сотрудничества.

Развитие отношений с соседями, особенно с Пакистаном, всегда находилось в центре внешней политики Исламской Республики Иран, при этом иранские официальные лица не приемлют никаких ограничений и препятствий на пути развития связей Тегерана и Исламабада.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который ранее посетил порт Гвадар в провинции Белуджистан, высоко оценил неизменную добрую волю и сотрудничество Ирана в удовлетворении энергетических потребностей Пакистана. Он признал, что Иран всегда являлся пионером в реализации совместных проектов с Пакистаном.

Пакистанские официальные лица всегда называли санкции ключевым фактором снижения уровня сотрудничества с Ираном. Например, большой план по транспортировке газа восточному соседу остается нерешенным, и, по мнению пакистанских экспертов и даже бывших правительственных чиновников, задержка правительства Исламабада под предлогом санкций лишила пакистанский народ безопасного и экономичного источника энергии.